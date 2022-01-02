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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Yeni yıla böyle ‘merhaba’ dediler

Yeni yıla böyle ‘merhaba’ dediler
2022'de baba olmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni yılı eşi Gözde Kahveci ile birlikte karşıladı.



G.Saray'ın başarılı oyuncusu Emre Kılınç, yeni yıla eşi Tuğba Kılınç ve kızları Elisa ile girdi. Fotoğrafı, "Mutlu seneler" notuyla paylaştı.



BeşiktaşlI Josef de Souza ve Alex Teixeira, 2021'e aileleri ile birlikte Kapadokya'da veda etti. Paylaştıkları fotoğraf binlerce beğeni aldı.



Karagümrük'ün başındaki performansıyla büyük alkış alan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ve iki kızıyla birlikte yeni yıl pozu verdi.



Sakatlığı olan PSG'nin yıldızı Neymar, yeni yıla koltuk değnekleriyle 'merhaba' dedi.



Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, eşi ve oğullarıyla birlikte yeni yılı karşılarken, herkese mutlu bir hayat dileğinde bulundu.



Fenerbahçeli Szalai, 2022'ye sevgilisiyle İstanbul'da girdi.



Dubai'de tatilde olan F.Bahçeli Tisserand, yeni yılı eşi ve çocuğuyla karşıladı.



Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, kalabalık ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa, "2022'yi daha yüksek bir ruh ve daha güçlü bir zihniyetle kucaklayalım" mesajını düştü.

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Yeni yıla böyle ‘merhaba’ dediler
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