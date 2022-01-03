Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Dört büyük fobisinden kurtulmanız gerek"

MURAT SANCAK: "GÖRDÜĞÜNÜZÜ ÇALIN, KULAKLARINIZI KAPATIN"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da hakemlerin cesur olması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dört büyük fobisinden kurtulmanız gerek. Burada bir toplantıda 4 büyük kulüp başkanı konuşuyordu, bizler de misafir sanatçı gibiydik. Bu kulüpler çok önemli ama bu lig 20 kulüpten oluşuyor. Kendi adıma Adana Demirspor camiası için bir söz verdim ve Adana Demirspor'un haklarını koruyacağımı her yerde söylüyorum. Sizler hakem olarak sahaya çıktığınızda kulaklarınızı kapatın, 4 büyükmüş, 6 büyükmüş düşünmeyin, gördüğünüzü çalın. Ben bazı maçlarda 4. hakemlere yapılan saldırıları gördüm. Gol varsa, penaltı varsa VAR'dan döner, yoksa da zaten değişmez. Hangi kulüp olduğu önemli değil. Hata yapacaksınız, insansınız. Bizler de hata yapıyoruz. Kendi işlerimizde, yönetimlerimizde dünya kadar hata yaptık. Sizler adil olun. Zaten öbür dünyada herkes yaptığının cezasını zaten verir. Allah hepinize zihin açıklığı versin."

Seminere ismi verilen Hilmi Ok'un oğlu Alparslan Ok'a şilt verilmesinin ardından UEFA Elit Kategori'ye yükselen Halil Umut Meler'e de plaket takdim edildi. İlk kez FIFA kokartı almaya hak kazanan Zorbay Küçük'ün kokartını ise TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı.