Ahmet Ağaoğlu rakiplere gönderme! "Trabzonspor yıldız gibi..."

Bugün baktığımızda Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Sadece Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz, daha da ileriye taşıyacağız ve sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız" cümlelerine yer verdi.



Süper Lig'in henüz yarısını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu süreçte Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız başta olmak üzere, tüm camiamızın büyük özverisi, gayreti, isteği ve sahiplenmesi sonucu sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladık.