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Giriş Tarihi: 3.1.2022 12:03

Altay'da Paixao'ya Samsunspor ve Manisa FK talip

DHA
Altay’da Paixao’ya Samsunspor ve Manisa FK talip

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da sezonun ilk yarısında sadece 1 kez ilk 11'de forma şansı bulan Portekizli golcü Marco Paixao'ya Spor Toto 1. Lig'den Yılport Samsunspor ve Manisa Futbol Kulübü'nün teklif sunduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı formayla 3 kez üst üste 1'inci Lig'de gol kralı olan, geçen sezon Play-Off finalinde 90'ıncı dakikada attığı golle takımını 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan 37 yaşındaki santrfora Yılport Samsunspor ve Manisa Futbol Kulübü'nün teklif sunduğu belirtildi. İzmir temsilcisinde ilk 3 yılında 77 gol kaydeden Paixao'nun cazip bir teklif gelmesi halinde gönderileceği ifade edildi.

Bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda 16 maçta 396 dakikada süre bulup, Göztepe'ye derbide 1 gol atabilen Paixao, kupada ise 3 kez rakip fileleri sarstı. Altay taraftarına ve İzmir'e olan sevgisi nedeniyle daha önce kendisine sunulan teklifleri reddeden Marco Paixao'nun forma şansı bulamaması nedeniyle bu kez yuvadan uçmayı düşündüğü iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli forvetin kariyerinin son döneminde rotasını nasıl çizeceği merak konusu oldu.

JASMIN SCUK'TAN TEK TARAFLI FESİH
Altay'da kadro dışı kalması nedeniyle sezonun ilk yarısını boşta geçiren Boşnak ön libero Jasmin Scuk, alacağının ödenmemesi üzerine sözleşmesini tek taraflı feshederek siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardı. Transfer yasağının etkisiyle yönetimin devre arasında yeniden takıma dahil etmeyi gündemine aldığı tecrübeli futbolcu, parası yatırılmayınca gemileri yakarak boşa çıktı. İzmir ekibinin Scuk ile davalık olacağı ifade edildi.

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Altay'da Paixao'ya Samsunspor ve Manisa FK talip
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