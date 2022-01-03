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Giriş Tarihi: 3.1.2022 13:37 Son Güncelleme: 3.1.2022 13:58

Son dakika: Beşiktaş'ta şok! 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Son dakika: Beşiktaş’ta şok! 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Son dakika: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi şok... Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Antalyaspor maçı öncesi 5 oyuncu kamp kadrosundan çıkarıldı.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibe zorlu mücadele öncesinde kötü haber geldi.

Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Ülkü, futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

Beşiktaş'ın Turkcell Süper Kupa finalinde karşılacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosu...

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Son dakika: Beşiktaş'ta şok! 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı...
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