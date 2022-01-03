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Giriş Tarihi: 4.1.2022 00:08 Son Güncelleme: 4.1.2022 00:08

Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Milli takım kampında...

Galatasaray’a Sofiane Feghouli’den kötü haber! Milli takım kampında...

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Afrika Kupası için Cezayir Milli Takımı ile kampa girmişti. Deneyimli futbolcu, DZ Ballon'un haberine göre milli takım kampında sakatlık geçirdi.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Afrika Kupası için Cezayir Milli Takımı ile kampa girdi. Galatasaray'daki geleceği de son dönemde tartışma konusu olan tecrübeli futbolcu, milli takım kampında sakatlandı.

DZ Ballon'da yer alan habere göre, milli takımıyla gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık geçirdi. Feghouli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Feghouli, bu sezon Galatasaray formasını 23 resmi maçta giydi. Cezayirli futbolcu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Milli takım kampında...
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