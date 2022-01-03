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Giriş Tarihi: 3.1.2022 12:01

Göztepe'de İrfan Can EğribayatGalatasaray, Balazs Megyeri'yi AEL Limassol istiyor!

DHA
Göztepe’de İrfan Can Eğribayat’ı Galatasaray, Balazs Megyeri’yi AEL Limassol istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Göztepe'nin kalecilerine talipler çoğaldı. Geçen sezondan bu yana kaleyi istikrarlı bir şekilde koruyan İrfan Can Eğribayat için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtilirken, Macar file bekçisi Balazs Megyeri'yi de Kıbrıs Rum ekibi AEL Limassol'un istediği vurgulandı.

Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci arayan Galatasaray'ın geçen seneden beri istediği İrfan Can için nabız yokladığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in ise iyi bir fiyat verilmesi durumunda 23 yaşındaki eldiveni bonservisiyle gönderebileceği kaydedildi.

Balazs Megyeri ise Göztepe'deki kariyerinin büyük bir bölümünü İrfan Can'ın gerisinde yedek kulübesinde geçirdi. Geçen sezon Yunanistan'ın Atromitos takımından transfer edilen 31 yaşındaki Megyeri, ilk yılında sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Bu sezon ise ligde hiç şans bulamayan deneyimli eldiven, sadece Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Kahta 02 Spor müsabakasında 90 dakika forma giyebildi. Göztepe'nin iki kaleciyi satması halinde yerlerine takviye yapması bekleniyor.

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Göztepe'de İrfan Can Eğribayat'ı Galatasaray, Balazs Megyeri'yi AEL Limassol istiyor!
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