Hakan Keleş’ten transfer sözleri!

Özellikle devre arası transferlerinde iyi oyuncuları bulmak kolay değil ama biz bunun için çalışıyoruz. Eksik olduğumuz bölgeleri biliyoruz. Bu bölgelere maddi durumumuz çerçevesinde en iyi, en kaliteli oyuncular alarak ikinci yarı ligi iyi sıralarda tamamlamak istiyoruz.

Taraftarlarımız rahat olsun. Transfer konusunda çok titiz hareket ederek çok kaliteli oyuncuları kadromuza katıp hedefimize emin adımlarla ileceğiz."