Hedef 25 milyon €

Sözleşmesi biten 14 oyuncudan 10’u ile yollar kesinlikle ayrılacak. 32 kişilik kadro, 23-24 civarına indirilecek. Yönetim, 2022-23’e dair plan ve projeyi Önder Karaveli ile yürütecek
Göreve geldiğinde 50 milyon Euro maliyetli takımı kucağında bulan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 2021-22 sezonunda bu rakamı 38 milyon Euro'ya kadar çekmişti. Yönetimin önümüzdeki sezon için hedefi ise 25 milyon Euro… İlk iş olarak sözleşmesi biten 14 isimden 10'u ile yollar ayrılacak.Böylece rakam otomatik olarak20 milyon Euro civarındaaşağı düşecek. Bu oyuncular arasında Cyle Larin ve Güven Yalçın ile yola devam edilmesi düşünülürken Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak.
KARAVELİ SPORTİF DİREKTÖR GİBİ ÇALIŞACAK
Miralem Pjanic de maliyetinin uygunolması halinde 1 yıl daha kiralanacak.Siyah-beyazlı takımda oyuncu sayısı iseazaltılacak. 32 kişilik kadro 23-24 civarınaçekilecek. Yönetim, yeni sezona dairplan ve projeyi Önder Karaveli ile yürütecek.A takıma alınacak futbolcular birliktebelirlenecek. Karaveli, yeni sezonabaşka bir hocayla girilse bile A takımbünyesinde kalacak ve bir nevi sportifdirektör faaliyeti yürütecek. Bu proje dahilindescoutlar, Avrupa ve dünyada uygunmaliyetli, genç ve potansiyeli yüksekoyuncuları taramaya başladı.
CENK TOSUN'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
DEVRE arasında Beşiktaş'a döneceği konuşulan Cenk Tosun, sezon sonuna kadar İngiltere'de kalmaya karar verdi. Everton, 30 yaşındaki forvetin başka takıma gitmesi durumunda 3.5 milyon Euro olan maaşının kalan bölümünü, transfer etmek isteyen takımın ödemesini talep etmişti. Beşiktaş yönetimi ise bunu kabul etmedi. Sakatlığını atlatan Cenk de sezon sonuna kadar İngiltere'de kalıp, süre almak istiyor.
WATFORD, VİDA'YI LİSTENİN BAŞINA ALDI PREMIER Lig'de alt sıralarda yer alan Watford, stoper transferinde ilk sırayı Domagoj Vida'ya verdi. Kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan OzanTufan, Etebo ve Kucka'yı bulunduran İngiliz ekibinin sezon sonunu beklemeden bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Vida'nın ara dönemde İngiltere yolunu tutması halinde Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncunun yarım sezonluk maaşı olan 1.7 milyon Euro'yu ödemekten kurtulmuş olacak. Aynı zamanda bir miktar da bonservis bedeli kazanacak.