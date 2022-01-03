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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Hedef 25 milyon €

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Hedef 25 milyon €

Sözleşmesi biten 14 oyuncudan 10’u ile yollar kesinlikle ayrılacak. 32 kişilik kadro, 23-24 civarına indirilecek. Yönetim, 2022-23’e dair plan ve projeyi Önder Karaveli ile yürütecek

Göreve geldiğinde 50 milyon Euro maliyetli takımı kucağında bulan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 2021-22 sezonunda bu rakamı 38 milyon Euro'ya kadar çekmişti. Yönetimin önümüzdeki sezon için hedefi ise 25 milyon Euro… İlk iş olarak sözleşmesi biten 14 isimden 10'u ile yollar ayrılacak. Böylece rakam otomatik olarak 20 milyon Euro civarında aşağı düşecek. Bu oyuncular arasında Cyle Larin ve Güven Yalçın ile yola devam edilmesi düşünülürken Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak.

KARAVELİ SPORTİF DİREKTÖR GİBİ ÇALIŞACAK
Miralem Pjanic de maliyetinin uygun olması halinde 1 yıl daha kiralanacak. Siyah-beyazlı takımda oyuncu sayısı ise azaltılacak. 32 kişilik kadro 23-24 civarına çekilecek. Yönetim, yeni sezona dair plan ve projeyi Önder Karaveli ile yürütecek. A takıma alınacak futbolcular birlikte belirlenecek. Karaveli, yeni sezona başka bir hocayla girilse bile A takım bünyesinde kalacak ve bir nevi sportif direktör faaliyeti yürütecek. Bu proje dahilinde scoutlar, Avrupa ve dünyada uygun maliyetli, genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları taramaya başladı.



CENK TOSUN'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
DEVRE arasında Beşiktaş'a döneceği konuşulan Cenk Tosun, sezon sonuna kadar İngiltere'de kalmaya karar verdi. Everton, 30 yaşındaki forvetin başka takıma gitmesi durumunda 3.5 milyon Euro olan maaşının kalan bölümünü, transfer etmek isteyen takımın ödemesini talep etmişti. Beşiktaş yönetimi ise bunu kabul etmedi. Sakatlığını atlatan Cenk de sezon sonuna kadar İngiltere'de kalıp, süre almak istiyor.

WATFORD, VİDA'YI LİSTENİN BAŞINA ALDI
PREMIER Lig'de alt sıralarda yer alan Watford, stoper transferinde ilk sırayı Domagoj Vida'ya verdi. Kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan Ozan Tufan, Etebo ve Kucka'yı bulunduran İngiliz ekibinin sezon sonunu beklemeden bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Vida'nın ara dönemde İngiltere yolunu tutması halinde Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncunun yarım sezonluk maaşı olan 1.7 milyon Euro'yu ödemekten kurtulmuş olacak. Aynı zamanda bir miktar da bonservis bedeli kazanacak.

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