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Giriş Tarihi: 3.1.2022

İtalyanlar’ın gözü Yunus’ta

İtalyanlar’ın gözü Yunus’ta
G.Saray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, İtalyan ekiplerinin yakın takibine girdi. Calciomercato'da yer alan habere göre; Yunus Akgün, 'Yeni Cengiz Ünder' olarak anılıyor. 21 yaşındaki oyucu için Fiorentina, Lazio ve Roma'nın devrede olduğu ifade edildi. Yunus, Adana Demir'in Süper Lig'e çıkmasında büyük katkı sağlarken, 2020-21'de 28 maçta 5 gol-3 asist gerçekleştirmişti.

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KUPADA Denizlispor'a elenen Galatasaray'da oyunculara 5'er gün izin verilmişti. Sarı-kırmızılı takım, bugün Florya'da toplanacak ve ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. 8 Ocak Cumartesi günkü Giresunspor maçında Marcao ve Kerem kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

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İtalyanlar’ın gözü Yunus’ta
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