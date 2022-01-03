İtalyanlar’ın gözü Yunus’ta

G.Saray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, İtalyan ekiplerinin yakın takibine girdi. Calciomercato'da yer alan habere göre; Yunus Akgün, 'YeniCengiz Ünder' olarak anılıyor. 21 yaşındaki oyucu için Fiorentina, Lazio ve Roma'nın devrede olduğu ifade edildi. Yunus, Adana Demir'in SüperLig'e çıkmasında büyük katkısağlarken, 2020-21'de 28 maçta 5 gol-3 asist gerçekleştirmişti.
Aslan'da tatil bugün bitiyor
KUPADA Denizlispor'a elenen Galatasaray'da oyunculara 5'er gün izin verilmişti. Sarı-kırmızılı takım, bugün Florya'da toplanacak ve ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. 8 OcakCumartesi günkü Giresunspor maçında Marcao ve Keremkart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.