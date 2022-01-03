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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Kaleye 19’luk Doğan

Kaleye 19’luk Doğan

İsmail Çipe ve Fatih Öztürk’ten verim alamayan sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki file bekçisine kanca attı. Aslan, sezon başında Kayserispor’dan Fransız ekibi Rennes’e giden genç kalecinin kiralanması için girişimlere başladı

Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten de beklenen performansın gelmemesi nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan G.Saray'da son olarak Doğan Alemdar gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e giden 19 yaşındaki file bekçisi için nabız yokladı. Fransız basınından Le Telegramme'ın haberine göre G.Saray, Doğan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak.

AVRUPA LİGİ NEDENİYLE SICAK BAKIYORLAR
Alfred Gomis ve Romain Salin'in arkasında üçüncü kaleci konumunda kalan Doğan için kulübü Rennes de böyle bir transfere sıcak bakıyor. Yöneticiler, Avrupa Ligi'nde de oynayacak olması nedeniyle genç eldivenin daha çok gelişeceğini düşünüyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Doğan, Rennes'deki ilk maçına ise dün çıktı. Takımı, Fransa Kupası'nda Nancy'ye 1-1 biten maç sonunda penaltılarla 5-4 kaybetti.

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Kaleye 19’luk Doğan
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