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Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:24 Son Güncelleme: 3.1.2022 11:31

Napoli Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye kanca attı!

İHA
Napoli Fenerbahçeli Kim Min-Jae’ye kanca attı!

İtalya Serie A'nın başarılı takımlarından biri olan Napoli, Fenerbahçeli yıldıza kanca attı. İtalyan basınında çıkan habere göre, sarı-lacivertli ekibin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Napoli'nin radarında.

İtalya Seri A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında Beijing Guoan'dan katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'ye, İtalyan ekibi Napoli talip oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli'de Kostas Manolas'ın takımdan ayrılması, Kalidou Koulibaly'nin ise hem sakatlık hem de Afrika Kupası'nda görev alması sebebiyle gözünü sarı-lacivertlilerin futbolcusu Kim'e dikti.

İtalyan ekibi, Min-Jae transferini gerçekleştirememesi durumunda ise Federico Fazio ve Axel Tuanzebe isimleri üstünde duruyor.

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Napoli Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye kanca attı!
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