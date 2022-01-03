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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Sol bekte rota yeniden Azarovi

Sol bekte rota yeniden Azarovi

Bordo-mavililer, Puchacz’tan istediği sonucu alamayınca rotayı yeniden 19 yaşındaki Gürcü oyuncuya çevirdi

Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirledi. Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti. Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye döndü. Dinamo Batumi kulübüne yapılan teklifin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ve oyuncunun da Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

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Sol bekte rota yeniden Azarovi
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