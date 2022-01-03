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Giriş Tarihi: 3.1.2022 21:24 Son Güncelleme: 3.1.2022 21:29

Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Patrick van Aanholt'un testi pozitif çıktı...

Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Patrick van Aanholt’un testi pozitif çıktı...

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

VAN AANHOLT'UN KOVİD 19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un ülkesinde yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Van Aanholt'un izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı aktarılırken, karantina süresi 7 Ocak Cuma günü dolacak 31 yaşındaki sol bekin, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed'in idmanda yer almadığı, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Patrick van Aanholt'un testi pozitif çıktı...
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