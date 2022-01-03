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Giriş Tarihi: 3.1.2022 19:04 Son Güncelleme: 3.1.2022 19:05

Son dakika: Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Edin Visca transferinde mutlu son…

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Edin Visca transferinde mutlu son…

Son dakika haberi… Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Trabzonspor, ligin ilk yarısını en yakın rakibi Konyaspor’un 7 puan önünde kapattı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan bordo-mavililer, uzun süredir çaba sarf ettiği Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de sezonun ilk yarısını fırtına gibi geçiren Trabzonspor, devre arasına 46 puanla zirvede girdi. Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk için önemli bir mücadele verecek olan bordo-mavililer, devre arasında kadrosunu güçlendiriyor.

Uzun yıllardır Başakşehir'de forma giyen Bosnalı milli futbolcu Edin Visca, Trabzonspor'un yolunu tutmaya çok yakın.

Trabzonspor uzun zamandır transferi için çaba sarf ettiği Edin Visca'nın transferi için Başakşehir ile prensipte anlaştı. Son detayların konuşulduğu transfer, yakın zamanda resmen açıklanacak.

Bu sezon Başakşehir formasını 19 resmi maçta giyen Visca, 4 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor, daha önce Kouassi transferini resmiyete kavuşturmuş ve genç sol bek Azarovi ile prensipte anlaşarak Gürcü oyuncuyu Trabzon'a getirmişti.

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Son dakika: Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Edin Visca transferinde mutlu son…
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