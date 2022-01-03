Son dakika: Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Edin Visca transferinde mutlu son…

Son dakika… Süper Lig'de sezonun ilk yarısını fırtına gibi geçiren Trabzonspor, devre arasına 46 puanla zirvede girdi. Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk için önemli bir mücadele verecek olan bordo-mavililer, devre arasında kadrosunu güçlendiriyor.