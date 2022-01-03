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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Süper Lig ilk yarı analizi

Süper Lig ilk yarı analizi
Konya makine gibi takım

SORU: Konyaspor müthiş bir çıkış yakaladı, hocası İlhan Palut büyük alkış aldı. Yeşil-beyazlılar bu formu devam ettirir mi? Konya dışında Başakşehir, Hatay ve Adana Demirspor da ilk yarının çok konuşulan takımları oldu. Neler söylersiniz?

GÜRCAN BİLGİÇ: Konyaspor sadece İlhan Palut ile değil, onun arkasında duran genç başkanıyla bu çıkışı yakaladı. Yeni dönemin gerçeklerini iyi anladılar, bütçeyi doğru idare ettiler, sakatlıklar- eksikler demeden makine gibi oynayan bir takım oluşturdular. Son dakika gollerinin çokluğu da inatçı bir takım olduğunu gösterdi. 9 oyuncusunu kaybettiği halde kaldığı yerden devam eden Hatayspor'u, Ömer Erdoğan'ı ve yönetimi kutluyorum. Montella'nın gelişinden sonra biraz bocalayıp, sonra her takıma kafa tutan Adana Demirspor da ikinci yarıya damga vuracak. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle daha istekli, tempolu kimliğe bürünen Başakşehir'in hakkını da vermek gerekir. Kendilerini yeniden hedef sahibi yaptılar, kazanan takım kimliğine büründüler.



HATAY HİÇ ZAMAN İSTEMEDİ

ÖMER ÜRÜNDÜL: Konyaspor'da uzun zamandır aynı futbolcular görev yapıyor. Oyun düzeni oturdu. Bunun baş aktörlerinden biri de Aykut Kocaman'dır. Yönetim, takımın yapısına uygun transferler yaptı. Bu sezon da İlhan hoca ile takım daha büyük bir çıkış yakaladı. Tek sıkıntı; bol alternatifin olmayışı. Eğer şanssız sakatlıklar olmazsa istikrarlı bir grafik çizerler. Başakşehir'de büyük bir Emre Belözoğlu başarısı var. Düşme hattındaki takım, İstanbul'un üç büyüklerini geçti. İkinci yarıda Başakşehir bu tempoda gider. Hatayspor'un en büyük başarısı, Süper Lig'e çıktıktan sonra ilk senesinde gösterdiği inanılmaz performanstır. Büyük takım hocaları ve yönetimleri şöyle derler; 'Zamana ihtiyacımız var.' Ama Hatay'ın zamana ihtiyacı olmadı. Aynı başarıyı sürdürüyor. Adana Demir'in müthiş bir taraftarı var. Onlarla da bütünleşerek İtalyan teknik adam Montella ile birlikte bir seviyeye geldiler. Ben daha da iyi bir Adana Demir izleyeceğimizi düşünüyorum.

BAŞAKŞEHİR 2. YARIDA YİNE ÖN PLANDA OLACAK

ALİ GÜLTİKEN: Konyaspor tüm oyun coşkusunu ve potansiyelini ortaya koyarak en üst sınırları zorluyor. Kadro derinliği ve oyuncu kalitesi Trabzonspor'un gerisinde ama var olan oyuncuların muazzam bir performans grafiği var. Ligin 2. yarısında da buna yakın bir performans göstereceklerini düşünüyorum. İlhan Palut'un da bunda büyük katkısı var. Oyun felsefesini takımına yansıttı. İkinci yarıda Adana Demir ve Hatayspor'a oranla Başakşehir'in daha ön planda olacağını düşünüyorum. Bunu puana yansıtacaklardır. Şu anda ilk 3'ün içerisinde üç büyükler görünmüyor ama bu takımlarla aralarındaki farkını kapatacağını ve yukarılara doğru çıkacağını göreceğiz.

ADANA DEMİR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GÜMRÜK OLUR

LEVENT TÜZEMEN: Konyaspor, yıldızları az olmasına rağmen takım oyununu mükemmel yansıtıyor. Bu başarıda İlhan Palut'un büyük payı var. Mevkilere göre oyuncu transfer etti ve oyun planıyla uyumlu bir kadro yarattı. Konya bir golcü ve güçlü bir orta saha alırsa ikinci yarı da yarışın içinde olur. Emre Belözoğlu oynadığı takımlarda saha içi öğretmenliğini yaptı. Yani antrenörlüğe kendisini futbol oynarken hazırladı. Emre hocanın Türk futboluna damga vuracağına inanıyorum. Ömer Erdoğan ile devam etmek Hatayspor'a yarıyor. Geçen seneden çok oyuncu kaybetmesine rağmen yeni gelenler takıma adapte olmakta zorluk çekmedi. Hoca istikrarı Hatay'a başarı getirmeye devam edecektir. Adana Demir'de birçok ülkeden gelen yabancı oyuncuları Samet hoca, uyumlu bir kadro haline getiremedi. İtalyan hoca Montella, oyuncuların dilinden anlıyor, özellikle çılgın adam Balotelli'nin nabzına göre şerbet veriyor. Yerli-yabancı futbolcularla Montella, etle-tırnak olmuş gibi görünüyor. Mükemmel seyircisiyle Adana Demirspor zirve yarışında şampiyonluk gümrüğü olacaktır.

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