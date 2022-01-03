Süper Lig ilk yarı analizi

SORU: Konyaspor müthiş bir çıkış yakaladı, hocası İlhan Palut büyük alkış aldı. Yeşil-beyazlılar bu formu devam ettirir mi? Konya dışında Başakşehir, Hatay ve Adana Demirspor da ilk yarının çok konuşulan takımları oldu. Neler söylersiniz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Konyaspor sadece İlhan Palut ile değil, onun arkasında duran genç başkanıyla bu çıkışı yakaladı. Yenidönemin gerçeklerini iyianladılar, bütçeyi doğruidare ettiler, sakatlıklar-eksikler demedenmakine gibi oynayanbir takım oluşturdular. Son dakika gollerinin çokluğu da inatçı bir takım olduğunu gösterdi. 9 oyuncusunu kaybettiği haldekaldığı yerden devam edenHatayspor'u, Ömer Erdoğan'ıve yönetimi kutluyorum. Montella'nın gelişinden sonra biraz bocalayıp, sonra her takıma kafa tutan Adana Demirspor da ikinci yarıya damga vuracak. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle daha istekli, tempolu kimliğe bürünen Başakşehir'in hakkını da vermek gerekir. Kendilerini yenidenhedef sahibi yaptılar,kazanan takım kimliğinebüründüler.
HATAY HİÇ ZAMAN İSTEMEDİ
ÖMER ÜRÜNDÜL: Konyaspor'da uzun zamandır aynı futbolcular görev yapıyor. Oyun düzeni oturdu. Bununbaş aktörlerindenbiri de Aykut Kocaman'dır. Yönetim, takımın yapısına uygun transferler yaptı. Bu sezonda İlhan hoca ile takımdaha büyük bir çıkışyakaladı. Tek sıkıntı; bol alternatifin olmayışı. Eğer şanssız sakatlıklar olmazsa istikrarlı bir grafik çizerler. Başakşehir'de büyük bir Emre Belözoğlu başarısı var. Düşme hattındaki takım, İstanbul'un üç büyüklerini geçti. İkinci yarıdaBaşakşehir bu tempoda gider.Hatayspor'un en büyük başarısı, Süper Lig'e çıktıktan sonra ilk senesinde gösterdiği inanılmaz performanstır. Büyük takım hocaları ve yönetimleri şöyle derler; 'Zamana ihtiyacımız var.' Ama Hatay'ın zamana ihtiyacı olmadı. Aynı başarıyı sürdürüyor. Adana Demir'in müthişbir taraftarı var. Onlarla da bütünleşerek İtalyan teknik adam Montella ile birlikte bir seviyeye geldiler. Ben daha da iyi birAdana Demir izleyeceğimizidüşünüyorum.
BAŞAKŞEHİR 2. YARIDA YİNE ÖN PLANDA OLACAK
ALİ GÜLTİKEN: Konyasportüm oyuncoşkusunuve potansiyeliniortayakoyarak enüst sınırlarızorluyor. Kadro derinliğive oyuncu kalitesiTrabzonspor'un gerisindeama var olan oyuncularınmuazzam bir performansgrafiği var. Ligin 2.yarısında da buna yakın birperformans göstereceklerini düşünüyorum.İlhan Palut'un da bundabüyük katkısı var. Oyun felsefesinitakımına yansıttı.İkinci yarıda Adana Demirve Hatayspor'a oranlaBaşakşehir'in daha ön plandaolacağını düşünüyorum. Bunupuana yansıtacaklardır. Şuanda ilk 3'ün içerisindeüç büyükler görünmüyorama bu takımlarlaaralarındaki farkınıkapatacağını ve yukarılaradoğru çıkacağınıgöreceğiz.
ADANA DEMİR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GÜMRÜK OLUR
LEVENT TÜZEMEN: Konyaspor, yıldızları az olmasına rağmen takım oyununu mükemmel yansıtıyor. Bu başarıda İlhan Palut'un büyük payı var. Mevkilere göre oyuncu transfer etti ve oyun planıyla uyumlu bir kadro yarattı. Konya bir golcü ve güçlübir orta saha alırsa ikinci yarıda yarışın içinde olur. Emre Belözoğlu oynadığı takımlarda saha içi öğretmenliğini yaptı. Yaniantrenörlüğe kendisinifutbol oynarkenhazırladı. Emrehocanın Türk futbolunadamga vuracağına inanıyorum.Ömer Erdoğan ile devam etmek Hatayspor'a yarıyor. Geçen seneden çok oyuncu kaybetmesine rağmen yeni gelenler takıma adapte olmakta zorluk çekmedi. Hoca istikrarıHatay'a başarı getirmeye devamedecektir.Adana Demir'de birçok ülkeden gelen yabancı oyuncuları Samet hoca, uyumlu bir kadro haline getiremedi. İtalyan hoca Montella, oyuncularındilinden anlıyor, özellikleçılgın adam Balotelli'ninnabzına göre şerbet veriyor. Yerli-yabancı futbolcularla Montella, etle-tırnak olmuş gibi görünüyor. Mükemmel seyircisiyle Adana Demirspor zirve yarışında şampiyonluk gümrüğü olacaktır.