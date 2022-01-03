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Giriş Tarihi: 3.1.2022 08:00

Trabzonspor'un Irakli Azarovi ısrarı!

Trabzonspor’un Irakli Azarovi ısrarı!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor'da transfer için yoğun çalışmalar devam ediyor. Takımı daha da güçlendirmek adına sol bek alternatiflerine yönelen Bordo-Mavililer yeniden Irakli Azarovi'ye döndü. Gürcü oyuncunun da Trabzonspor'a sıcak baktığı ifade edildi.

Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirledi. Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti.

Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye döndü. Dinamo Batumi kulübüne yapılan teklifin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ve oyuncunun da Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

TRABZONSPOR'UN SOLBAKKEN ISRARI

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Ara transfer dönemi için kolları sıvayan lider Trabzonspor, kadroyu daha da güçlendirmek adına harekete geçti. Bordo-mavililer, scout ekibinin alınmasını istediği Solbakken'in kulübü Bodo/Glimt'e son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

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Trabzonspor'un Irakli Azarovi ısrarı!
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