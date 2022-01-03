Trabzonspor’un Irakli Azarovi ısrarı!

Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirledi. Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti.

Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye döndü. Dinamo Batumi kulübüne yapılan teklifin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ve oyuncunun da Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

TRABZONSPOR'UN SOLBAKKEN ISRARI

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Ara transfer dönemi için kolları sıvayan lider Trabzonspor, kadroyu daha da güçlendirmek adına harekete geçti. Bordo-mavililer, scout ekibinin alınmasını istediği Solbakken'in kulübü Bodo/Glimt'e son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.