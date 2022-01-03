Trabzonspor’un yeni sol beki Azarovi yola çıktı! Jean Evrard Kouassi’den sonra ikinci imza...

Son dakika... Süper Lig'de rekor puanla (46) sezonun ilk yarısını zirvede bitiren Trabzonspor, rotasını transfere çevirdi. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, ikinci imzayı attırıyor.
Sol bek bölgesi için arayış içinde olan Karadeniz ekibi, transferi noktalamak üzere.
Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirlemişti. Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti.
Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye dönmüştü.
Trabzonspor, Irakli Azarovi'nin transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Batumi ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi.
Azarovi, Jean Evrard Kouassi'den sonra Fırtına'nın kadrosuna kattığı ikinci isim olacak.