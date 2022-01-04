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Giriş Tarihi: 4.1.2022 12:08

Antalyaspor'da 4 futbolcu koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı

AA
Antalyaspor’da 4 futbolcu koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Süper Lig ekiplerinde koronavirüs kabusu devam ediyor. Beşiktaş ile yarın Süper Kupa finali oynayacak olan Antalyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yarın saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

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Antalyaspor'da 4 futbolcu koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı
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