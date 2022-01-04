Aslan’da sular ısınıyor!

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'den teknik kadrosunu yenilemesini istedi. Konu Florya'da çok rahatsızlık yarattı Transfer dönemi için Terim'e söz verilmedi. Yönetimde çoğunluk "Ne gerek var transfere" dedi Terim'in ekibinden transfer yetkisi alındı. Bu işlere Başkan Elmas ve onun belirleyeceği isimler bakacak İkinci yarı ve Avrupa'daki gidişat Fatih Terim'in durumunu belli edecek. İstifa sürpriz olmaz!
Galatasaray'ın yeni yılı görmeden Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atması, Avrupa'daki başarıyı bir anda unutturdu. Camiada eleştiriokları, teknik direktör FatihTerim'e çevrildi. Yöneticiler toplantılarda memnuniyetsizliklerini Başkan Burak Elmas'a iletti. Elmas'ın ajandasında 'hoca değişikliği' yazmıyor ama sarı-kırmızılı kulüpte sıkıntılı günler yaşanıyor. İşte Aslantepe-Floryahattındaki sorunların A'danZ'ye özeti:
SEZON başında Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 25 milyonEuro harcandı ve 11 oyuncukadroya katıldı. Assunçao hariç listenin üst sırasında yazan isimler transfer edildi.Avrupa'da sonuç verengençlik operasyonununligde karşılığı olmadı.
FATİH Terim'in cezalı olduğu periyotta yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yetersiz kaldı. Teknik heyetten memnun olmayan Burak Elmas, BülentBayraktar'ın danışman olarak dönmesini sağladı. Elmas, hocasına ekibini değiştirmesini önerdi ancak olumlu geri dönüş alamadı. Başkan'ın Florya'da beklediğioperasyonu hayata geçiremeyenBayraktar da görevinibıraktı. Burak Elmas, Terim ile geçen hafta yaptığı kahvaltıda teknik kadro meselesini de açıp, "Hocam, ekibine iki önemli isim al" dedi. Terim bu konuyla ilgili yorum yapmadı.
BAŞKAN Burak Elmas son olarak transfer yetkisini eline aldı. Bundan sonra bu işlerde sportif direktör ŞükrüHanedar ile idari menajerUğur Yıldız'ın yerine, transferlerde yönetimin belirleyeceği bir ekip yetkili olacak.
TEKNIK heyetin ocak ayı için transfer beklentisine yöneticiler, "Takım kötü olsaAvrupa'da başarılı olamazdı. Devrearasında yüksek maliyetli transfer yapmayalım" diyerek karşı çıktı. Bu düşünce, Denizlispor'a elenilen kupa maçından sonra Terim'e iletildi. İmparator da transfere kısıtlı bütçe ayıran yönetimin kararına karşı çıkmadı ama memmun da olmadı. Yine Elmas, Terim ile yaptığı toplantıda, "Hocam,satarsak alabiliriz" dedi. Terim, istediği mevkileri de söyledi.
MENAJERLER tarafından birçok yabancı hoca önerisiyle karşılaşan Burak Elmas, Fatih Terim'le yola devam edecek. Ancak Terim'in sezonun ikinci yarısında göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğinde belirleyici olacak. Camia kulislerinde konuşulan konu ise BurakElmas'ın, Terim'in yerineisim baktığı yönünde.