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Giriş Tarihi: 4.1.2022 13:27

Beşiktaş'ta final maçı öncesi korona şoku!

AA
Beşiktaş’ta final maçı öncesi korona şoku!

Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa finali maçı öncesi iki takımda da koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce de Antalyaspor'un 4 oyuncusu koronavirüse yakalanmış ve kadrodan çıkarılmıştı.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin Kovid-19 PCR testinin uygulandığını belirterek, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



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Beşiktaş'ta final maçı öncesi korona şoku!
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