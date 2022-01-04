Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal ambulans uçakla İstanbul’a dönüyor!

Kafileden ayrı bir şekilde izole durumda bulunan iki oyuncu ve kulüp personeli için yetkililer harekete geçti. Ghezzal ve kulüp çalışanı için ambuans uçağın gelmesi beklenirken, Mehmet Topal için ise özel uçak tahsis edildi. Otelde ayrı odalarda kalan ve takım yemeği ile maç toplantılarına katılmayan 2 futbolcu ve kulüp personeli İstanbul'a dönerek tedavilerini sürdürecek.