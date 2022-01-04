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Giriş Tarihi: 4.1.2022 16:56

Burak Elmas: "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz"

İHA
Burak Elmas: Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasında yapılan görüşmelerin ardından Elmas'tan açıklama geldi. Burak Elmas, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son günlerde yönetime dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Elmas, "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Galatasaray yönetimine dair son günlerde yapılan eleştirilerin ardından Başkan Burak Elmas bir açıklama yaptı. "Doğru bildiğimiz yolda yürümeyedevam edeceğiz" cümlelerine yer veren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

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Burak Elmas: "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz"
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