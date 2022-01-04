Büyük final büyük heyecan

KATAR'IN başkenti Doha'da yarın Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa karşılaşması öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. TSİ 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak mücadele Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş kafilesi dün sabah idmanının ardından özel uçakla maç için Doha'ya gitti. Siyahbeyazlılar bugün yapacağı idmanla da hazırlıklarını tamamlayacak. Fraport TAV Antalyaspor kafilesi ise maç sabahı 280 kişilik özel uçakla Doha'ya gidecek.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR
Geçen sezon ligi ve finalde Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş 3. zafer peşinde.