Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sevinci! 5 yıllık yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki kanat oyuncusu, doğduğu yer olan Hollanda ve annesinin ülkesi Kanada seçenekleri olmasına rağmen babasının memleketi Türkiye'nin formasını giyme kararı aldı. Böylece Ferdi'nin gelecek sezondan itibaren yabancı sayılması ihtimali ortadan kalktı.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Sarı-lacivertli kulübün değişecek yabancı sayısı konusunda eli rahatladı. Genç yıldızın, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini de kabul ettiği öğrenildi. 5 yıllık yeni kontratın resmi açıklaması önümüzdeki günlerde yapılacak. Ferdi'nin maaşı da ikiye katlanacak ve yıllık 15 milyon TL civarında bir kazanç sağlayacak.
SABAH SPOR 5 EKİM'DE YAZDI
Ferdi'nin Türk Milli Takımı'nı seçeceğini SABAH SPOR ilk olarak 5 Ekim 2021'de 'FERDI'NIN KARARI AY-YILDIZ' başlığı ile duyurmuştu. Haberde genç oyuncunun tercihini yeni yılda yapacağına yer verilmişti. SABAH SPOR 3 Aralık'ta ise Ferdi'nin Ay-Yıldız'ı giymesi ile F.Bahçe'den yeni sözleşme alacağını haber yapmıştı.
GÜRCAN BİLGİÇ DAMGA VURUR
Genç yaşında insanın kafasının bu kadar karışması enteresan. Anne ve babadan iki ülke (Kanada-Türkiye) bir de doğduğu ülke (Hollanda)… Üçü arasında seçim yapmak hayatın daha başındaki bir sporcu için büyük travma. Ferdi, kendisini Türk hissederek, babasının ülkesine aidiyetini gösterdi. Gelişen, yetenekli ve aklını kullanmayı başaran, bunun üstüne de disiplini ekleyen bir futbolcu. Hem kendisi hem de ülkemiz için en iyisi oldu. Önümüzdeki yıllara damga vurabilecek bir futbolcu kazandık.
ALTINTOP: MUTLU OLDUK
TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi'nin Ay-Yıldız tercihini resmen duyurdu. Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu, Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.