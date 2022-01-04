Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sevinci! 5 yıllık yeni sözleşme...

GÜRCAN BİLGİÇ DAMGA VURUR

Genç yaşında insanın kafasının bu kadar karışması enteresan. Anne ve babadan iki ülke (Kanada-Türkiye) bir de doğduğu ülke (Hollanda)… Üçü arasında seçim yapmak hayatın daha başındaki bir sporcu için büyük travma. Ferdi, kendisini Türk hissederek, babasının ülkesine aidiyetini gösterdi. Gelişen, yetenekli ve aklını kullanmayı başaran, bunun üstüne de disiplini ekleyen bir futbolcu. Hem kendisi hem de ülkemiz için en iyisi oldu. Önümüzdeki yıllara damga vurabilecek bir futbolcu kazandık.