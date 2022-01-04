Galatasaray'da Belhanda'dan boşalan 10 numara, ocak ayında yeni sahibini bekliyor. Yönetim ile teknik heyet, bu özel formayı uzun süredir transferine uğraştığı Gedson Fernandes'e ayırırken, Rumen yıldızlar Cicaldau'ya 33, Morutan'a 21 numara verildi.
GEDSON 10 NUMARA GİYECEK FAKAT 8 NUMARADA OYNAYACAK
Ara transfer döneminde Benfica'dan gelmesine kesin gözüyle bakılan Gedson, 10'u sembolik olarak giyecek. Portekizli yıldız 8 numara pozisyonunda görev yapacak.
Berkan-Taylan-Aytaç üçlüsünden birini ön libero olarak kullanacak Fatih Terim, orta sahahücum arasındaki bağlantıyı Gedson Fernandes'e verecek. 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun gelişiyle takım içinde en çok rahatlayan isim Cicaldau olacak.
DİNAMİK ORTA SAHAYLA ÇIKIŞ PLANI
Rumen futbolcu saha içinde 10 numara gibi oynayacak ve kendisinden beklenen asist-gol katkısı artacak. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, ikinci yarı planlarını Berkan-Gedson- Cicaldau üçlüsüne göre yapmaya başladı.
Dinamik oyunculardan kurulu bu orta saha ile sarı-kırmızılılar, ligdeki kötü gidişata son vermeye ve çıkışa geçmeye çalışacak.
VAN AANHOLT POZİTİF!
Galatasaray'da da korkulan oldu ve 5 günlük devre arası tatilinde takımda 1 futbolcu Koronavirüs'e yakalandı. Kovid- 19 testi pozitif çıkan Hollandalı sol bek Van Aanholt'un, ülkesindeki karantina süresinin cuma günü dolacağı açıklanırken, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı bildirildi.