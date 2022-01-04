Dinamik oyunculardan kurulu bu orta saha ile sarı-kırmızılılar, ligdeki kötü gidişata son vermeye ve çıkışa geçmeye çalışacak.





VAN AANHOLT POZİTİF!

Galatasaray'da da korkulan oldu ve 5 günlük devre arası tatilinde takımda 1 futbolcu Koronavirüs'e yakalandı. Kovid- 19 testi pozitif çıkan Hollandalı sol bek Van Aanholt'un, ülkesindeki karantina süresinin cuma günü dolacağı açıklanırken, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı bildirildi.