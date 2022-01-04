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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Hakemlerimizin %40’ı değişecek

Hakemlerimizin %40’ı değişecek

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yeni sezonda hakem değişimini açıklarken, VAR kayıtlarının da paylaşılabileceğini ifade etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni dün TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Seminerde konuşan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Seneye hakemlerin yüzde 40'ı değişecek. Bir hakemi bir maça atarken antrenman verileri, vücut yağ oranları, özel hayatı gibi 42'ye yakın kriter var. Hakemlerin yakın zamanlı maçlara atanmasını doğru bulmuyorum. Fiziksel ve ruhsal yıpranıyorlar" dedi. Süper Lig hakemlerinin tayinini 3 kişi belirlediklerini ifade eden Gündoğdu, "Torbadan kura ile atamayı sağlıklı bulmuyorum. Ancak bilgisayarla atama çalışmaları için denemelere başladık. VAR kayıtlarını ben dinliyorum. Özel bir durum yoksa kamuoyu ile paylaşılabilir" diye konuştu.



İşte kokartlı hakemler
Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük, 2022 FIFA hakemi, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel yardımcı hakem kokartlarını taktı.

Özdemir'den tavsiyeler: Cesur olun, güven verin
TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nin de hakemlerin de bugüne kadarki hataların farkında olduklarını belirtirken, hakemlere şu tavsiyelerde bulundu: "Sahada gerilmeyin sakin olun, tereddüt etmeyin, gördüğünüzü çalın, korkmayın, cesurca kararlar alın ama en önemlisi güven duygusunu verin. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini sakın sahada ezdirmeyin. Sizler federasyonumuzu temsil ediyorsunuz."
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