Hakemlerimizin %40’ı değişecek

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yeni sezonda hakem değişimini açıklarken, VAR kayıtlarının da paylaşılabileceğini ifade etti
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni dün TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Seminerde konuşan MHK BaşkanıFerhat Gündoğdu, "Seneye hakemlerin yüzde 40'ı değişecek. Bir hakemi bir maça atarken antrenman verileri, vücut yağ oranları, özel hayatı gibi 42'ye yakın kriter var. Hakemlerin yakın zamanlı maçlaraatanmasını doğru bulmuyorum. Fizikselve ruhsal yıpranıyorlar" dedi. Süper Lig hakemlerinin tayinini 3 kişi belirlediklerini ifade eden Gündoğdu, "Torbadan kuraile atamayı sağlıklı bulmuyorum. Ancakbilgisayarla atama çalışmaları için denemelerebaşladık. VAR kayıtlarını ben dinliyorum. Özel bir durum yoksa kamuoyu ile paylaşılabilir" diye konuştu.
Özdemir'den tavsiyeler: Cesur olun, güven verin
TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nin de hakemlerin de bugüne kadarki hataların farkında olduklarını belirtirken, hakemlere şu tavsiyelerde bulundu: "Sahada gerilmeyin sakin olun, tereddüt etmeyin, gördüğünüzü çalın, korkmayın, cesurca kararlar alın ama en önemlisi güven duygusunu verin. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini sakın sahada ezdirmeyin. Sizler federasyonumuzu temsil ediyorsunuz."
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