Kaan için son umut Vida

Premier Lig ekibi Watford ile görüşen Vida devre arasında ayrılırsa bütçesi de rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan için Sassuolo’nun kapısını çalacak
Beşiktaş'ta 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transferde özellikle defans hattında büyük değişim kapıda. Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Watford talip oldu. Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan ve sezon sonunda da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile devam etmek istemeyen Beşiktaş, 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık yeni sözleşme teklifini geri çekmişti. Watford cephesi Vida'nın menajeri ile masaya otururken, gelişmeleri izleyen Beşiktaş'ta alternatif de belirlendi: Sassuoloforması giyen milli stoper Kaan Ayhan.
SERİE A'DA 10 MAÇTA OYNADI
Devre arasında hücum bölgesine transfer yapmak isteyen yönetim, Vida'nın ayrılması halinde ise milli stoper için İtalyan kulübü ile temasa geçecek ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Siyah-beyazlılar, Kaan'ı sezon başında daistemiş ama sonuç alamamıştı. Bu sezon 10 maçta 583 dakika forma giyebilen Kaan da Kartal'a sıcak bakıyor.
WELİNTON'A GÜLE GÜLE
BEŞİKTAŞ'TA Önder Karaveli döneminde kulübeye çekilen Brezilyalı stoper Welinton, 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen gözden düştü. Yönetim de kontratı devam eden oyuncular arasında kadroda düşünülmeyenlerin ilk sırasına Welinton'ı yazmış durumda.
YOĞUN BAKIMDA! Süper Kupa öncesi tam 5 futbolcu daha hastalandı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Dün Katar seyahati öncesi sabah saatlerinde tüm takıma Koronavirüs testi yapıldı ve sonuçlar şoke etti. Buna göre üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi, kamp kadrosundan çıkarıldı. Eksik sayısı 6'ya yükselirken, bu oyuncuların yerine U19'dan kaleci Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz Antalyaspor maçının kadrosuna alındı.
ROSİER'İN YANINA KEREM
BEŞİKTAŞ'TA asların yedeğini gençlerden belirleme hamlesinin ilk sonucu olarak sezon başında Uşakspor'a kiralanan sağ bek Kerem Kalafat geri dönüyor. Önder Karaveli'nin, Necip Uysal'ı stoperde düşünmesinin ardından Rosier'e alternatif üretmek isteyen Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncuyu geri çağırdı. Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Kerem, bu sezon Uşak ekibi ile 17 maçta sahaya çıkarken gol ya da asist kaydedemedi.