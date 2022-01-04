Giriş Tarihi: 4.1.2022 22:26Son Güncelleme: 4.1.2022 22:34
Napoli'nin İtalyan yıldızı Lorenzo Insigne, bedelsiz olarak MLS'e gidiyor!
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Lorenzo Insigne, yaz transfer döneminde takımından ayrılacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre Insigne, MLS ekiplerinden Toronto'ya bedelsiz olarak transfer olacak.
Napoli'nin İtalyan yıldızı Lorenzo Insigne için ayrılık yolu gözüktü. Fabrizio Romano'nun haberine göre, yıldız futbolcu gelecek sezon Napoli forması yerine MLS ekibi Toronto'nun formasını giyecek.
Haberde 30 yaşındaki İtalyan yıldızın bu sezonu Napoli'de bitirerek önümüzdeki sezon serbest oyuncu olarak Toronto'ya transfer olacağı ifade edildi.
Oyuncuyla her konuda anlaştığı söylenen Kanada ekibi, 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
Lorenzo Insigne, bu sezon 18 maçta 5 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.