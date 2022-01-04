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Giriş Tarihi: 4.1.2022 18:30 Son Güncelleme: 4.1.2022 18:50

Süper Kupa finali öncesi Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk basın toplantısı düzenliyor

Süper Kupa finali öncesi Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk basın toplantısı düzenliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takım teknik direktörleri Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'daki karşılaşma saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşma öncesi iki takım teknik direktörleri Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk basın toplantısı düzenledi.

Alfons Groenendijk'in açıklamaları şöyle:

"Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Amacımız, kulübü ve taraftarları gururlandırmak. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz."

"Yarın bu zorlu rakibi yenerek kupaya uzanmak istiyoruz. Bu kulüp ve taraftar için terimizin son damlasına kadar mücadele ederek kupayı şehrimize götürmek istiyoruz."

Önder Karaveli'nin açıklamaları ise şöyle:

"Biz Beşiktaş olarak geçen senenin hem lig hem de kupa sahibi olarak buradayız. Yarın sahada bütün oyuncularımızla ve bütün gücümüzle Beşiktaş müzesine bir kupa daha katmak için sonuna kadar mücadele vereceğiz."

"MEHMET TOPAL SEMPTOM GÖSTERDİ"

"Mehmet Topal semptom gösterince onu takımdan ayırdık. Eksik oyuncularımın yokluğunda gençlere şans vereceğiz."

"Beşiktaş A Takımı kadrosu bir bütündür. Sahaya çıktıklarında birbirlerini aratmayacak şekilde, oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışacaklardır. 4 tane U-19 takımından oyuncularımızı kadroya kattık. Sahada olma ihtimalleri yükseliyor. Gençlerimiz için bir şans."

"Nuri Şahin'e takımımız ve şahsım hakkında söyledikleri için teşekkür ediyorum. Kendisini futbolculuk döneminde severek takip ediyordum. Onun yaşadığı önemli tecrübeleri Türkiye'deki oyuna ve oyuncularına katacağını inanıyorum. Umarım antrenörlük yolu son derece başarılı olur."

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Süper Kupa finali öncesi Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk basın toplantısı düzenliyor
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