Süper Kupa finali öncesi Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk basın toplantısı düzenliyor

Alfons Groenendijk'in açıklamaları şöyle:

"Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Amacımız, kulübü ve taraftarları gururlandırmak. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz."

"Yarın bu zorlu rakibi yenerek kupaya uzanmak istiyoruz. Bu kulüp ve taraftar için terimizin son damlasına kadar mücadele ederek kupayı şehrimize götürmek istiyoruz."