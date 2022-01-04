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Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:14

Teknik Direktör Bozkurt kampı değerlendirdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Teknik Direktör Bozkurt kampı değerlendirdi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt devam eden kamp sürecini değerlendirdi. Bozkurt, transfer konusunda yönetim ile birlikte önemli isimlerle görüşmeler sürdürdüklerini söyledi.

Şanlıurfaspor, devre arası kamp dönemini Antalya'da sürdürüyor. Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile kampta 4. gününe giren takımda moraller üst seviyedeyken, Sarı Yeşilli ekip günde çift antrenmanla ikinci yarıya hazırlanıyor. Vedat Bora'nın hafif sakatlığının bulunduğu takımda futbolcular sıkı antrenman dönemi yaşarken, teknik heyet ve kulüp yönetimi birlikte hareket ederek transferler için görüşmelerine devam ediyor.

BOZKURT: TAKIMA KATKI SUNACAK İSİMLERİ KAZANMAK İSTİYORUZ

Kamp dönemi ile ilgili bir değerlendirme yapan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt amaçlarının takıma katkı sunacak isimleri kulübe kazandırmak olduğunu söyledi. Bozkurt değerlendirmesinde "Kamp çalışmalarımız iyi gidiyor. Moraller üst seviyede. Vedat'ın hafif bir sakatlığı var onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Ekip ve yönetim olarak bir yandan kamp diğer yandan transferler için çalışıyoruz. Amacımız laf olsun diye transfer yapmak değil katkı sunacak futbolcuyu kazanmaktır. Transferde görüştüğümüz ciddi isimler var. Yönetim ile birlikte bir kaç güne kadar görüşmelerimizi tamamlayarak isimleri açıklamayı düşünüyoruz" dedi.

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Teknik Direktör Bozkurt kampı değerlendirdi
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