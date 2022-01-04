Teknik Direktör Bozkurt kampı değerlendirdi

Şanlıurfaspor, devre arası kamp dönemini Antalya'da sürdürüyor. Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile kampta 4. gününe giren takımda moraller üst seviyedeyken, Sarı Yeşilli ekip günde çift antrenmanla ikinci yarıya hazırlanıyor. Vedat Bora'nın hafif sakatlığının bulunduğu takımda futbolcular sıkı antrenman dönemi yaşarken, teknik heyet ve kulüp yönetimi birlikte hareket ederek transferler için görüşmelerine devam ediyor.

BOZKURT: TAKIMA KATKI SUNACAK İSİMLERİ KAZANMAK İSTİYORUZ

Kamp dönemi ile ilgili bir değerlendirme yapan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt amaçlarının takıma katkı sunacak isimleri kulübe kazandırmak olduğunu söyledi. Bozkurt değerlendirmesinde "Kamp çalışmalarımız iyi gidiyor. Moraller üst seviyede. Vedat'ın hafif bir sakatlığı var onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Ekip ve yönetim olarak bir yandan kamp diğer yandan transferler için çalışıyoruz. Amacımız laf olsun diye transfer yapmak değil katkı sunacak futbolcuyu kazanmaktır. Transferde görüştüğümüz ciddi isimler var. Yönetim ile birlikte bir kaç güne kadar görüşmelerimizi tamamlayarak isimleri açıklamayı düşünüyoruz" dedi.