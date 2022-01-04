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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Türk futbolunun yıldızı olduk

Türk futbolunun yıldızı olduk

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, sadece ligde değil finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parladıklarını söylerken, bu güzel tabloyu daha ileri taşıyacaklarını belirtti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, bordo-mavili kulübün sadece ligde değil birçok alanda lider olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Bugün baktığımızda Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Sadece Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz, daha da ileriye taşıyacağız ve sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız" dedi.

EDGAR AMELİYAT OLDU
TRABZONSPOR'UN Altay maçında sakatlanan, sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık tespit edilen Edgar Ie sezonu kapatmıştı. 27 yaşındaki stoper dün şu mesajı paylaştı: "Ameliyat oldum ve her şey yolunda gitti. Destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ayağa kalkıp mücadeleye devam etmem için bana cesaret verdiniz."

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Türk futbolunun yıldızı olduk
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