Türk futbolunun yıldızı olduk

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, sadece ligde değil finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parladıklarını söylerken, bu güzel tabloyu daha ileri taşıyacaklarını belirtti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, bordo-mavili kulübün sadece ligde değil birçok alanda lider olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Bugün baktığımızda Trabzonspor Kulübü, Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Sadece Süper Lig'deki puandurumuyla değil, finansalve kamuoyundaki değerleriylede bir yıldız gibi parlıyor.Umuyor ve diliyorumki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz,daha da ileriye taşıyacağızve sezon sonunda hepbirlikte hak ettiğimiz o mutluluğuyaşayacağız" dedi.
EDGAR AMELİYAT OLDU
TRABZONSPOR'UN Altay maçında sakatlanan, sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık tespit edilen Edgar Ie sezonu kapatmıştı. 27 yaşındaki stoper dün şu mesajı paylaştı: "Ameliyat oldum ve her şey yolunda gitti. Destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ayağa kalkıp mücadeleye devam etmem için bana cesaret verdiniz."