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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Visca adım adım Trabzonspor’a

YUNUS EMRE SEL
Visca adım adım Trabzonspor’a

Karadeniz kulübü ile M.Başakşehir arasındaki görüşmeler olumlu gidiyor. Eski hocasıyla buluşmak isteyen tecrübeli sağ kanat da Trabzonspor’a sıcak bakıyor

Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Edin Visca'nın transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavili kulüp ile Medipol Başakşehir arasında yapılan görüşmeler olumlu gidiyor. 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı ve "Ben Abdulllah Avcı ile çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Sağ kanatta zorunluluktan Djaniny ve Abdülkadir Ömür'e görev veren Avcı da eski öğrencisini kadroya katıp hem elini rahatlatmak hem de hücum gücünü zenginleştirmek istiyor. Bu sezon turuncu- lacivertli takımla 18 maçta forma giyen Visca 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon da Başakşehir'de toplam 32 maçta 6 gol, 11 asist üretmişti.

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Visca adım adım Trabzonspor’a
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