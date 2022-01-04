Visca adım adım Trabzonspor’a

Karadeniz kulübü ile M.Başakşehir arasındaki görüşmeler olumlu gidiyor. Eski hocasıyla buluşmak isteyen tecrübeli sağ kanat da Trabzonspor’a sıcak bakıyor
Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Edin Visca'nın transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavili kulüp ile Medipol Başakşehir arasında yapılan görüşmeler olumlu gidiyor. 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı ve "BenAbdulllah Avcı ile çalışmakistiyorum" dediği öğrenildi. Sağ kanatta zorunluluktan Djaniny ve Abdülkadir Ömür'e görev veren Avcı da eski öğrencisini kadroya katıp hem elini rahatlatmak hem de hücum gücünü zenginleştirmek istiyor. Bu sezon turuncu- lacivertli takımla 18maçta forma giyen Visca4 gol, 9 asistlik performanssergiledi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon da Başakşehir'de toplam 32 maçta 6 gol, 11 asist üretmişti.