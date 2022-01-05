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Giriş Tarihi: 5.1.2022 23:24 Son Güncelleme: 5.1.2022 23:29

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan alkışları topladı! Oyuna girdikten sonra...

Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan alkışları topladı! Oyuna girdikten sonra...

Turkcell Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile Katar'ın Doha kentinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmada maçın 80. dakikasında oyuan dahil olan 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, Beşiktaş formasını ilk kez bir resmi maçta giydi. Genç oyuncu, oyuna girdikten sonra gösterdiği performansla alkışları topladı.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşikjtaş ve Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası ve uzatma süresi 1-1 sona eren karşılaşma penaltılara gitti.

Maçın ikinci yarısının 80. dakikasında oyuna dahil olan 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Beşiktaş altyapısında yetişen 17 yaşındaki genç oyuncu, hocası Önder Karaveli'nin verdiği şansı iyi değerlendirerek teknik heyetin de gözüne girdi.

EN FAZLA ADAM EKSİLTEN İSİM OLDU

Opta verilerine göre, Beşiktaş'ta 80. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, takımda en fazla adam eksilten futbolcu oldu.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giyen genç orta saha iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan alkışları topladı! Oyuna girdikten sonra...
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