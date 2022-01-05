EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giyen genç orta saha iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi.