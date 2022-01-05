Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşikjtaş ve Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası ve uzatma süresi 1-1 sona eren karşılaşma penaltılara gitti.
Maçın ikinci yarısının 80. dakikasında oyuna dahil olan 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.
Beşiktaş altyapısında yetişen 17 yaşındaki genç oyuncu, hocası Önder Karaveli'nin verdiği şansı iyi değerlendirerek teknik heyetin de gözüne girdi.
EN FAZLA ADAM EKSİLTEN İSİM OLDU
Opta verilerine göre, Beşiktaş'ta 80. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, takımda en fazla adam eksilten futbolcu oldu.
EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?
Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giyen genç orta saha iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi.