Galatasaray’dan Gedson için yeni hamle

Galatasaray'ın bir yıldır gündeminden düşmeyen Gedson Fernandes, ocak ayında da en çok konuşulan isim olacak. Sezon başında Benfica 15 milyon Euro talep ettiği için masadan kalkan sarı-kırmızılılar, bu transfer için tekrar harekete geçti. Portekiz ekibi, çoğu maçta kadroya almadığı 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini 8 milyon Euro'ya indirdi.

Ancak G.Saray'ın, oyuncu satışı yapmadan yüksek maliyetli transfer yapması mümkün gözükmüyor. Portekizli yıldızdan vazgeçmeyen yönetim, son seçenek olarak kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi planlıyor. Benfica cephesi sözleşmesini 2024'e kadar uzatması halinde Gedson'u 1.5 yıllığına Galatasaray'a kiralamaya olumlu yaklaşıyor.