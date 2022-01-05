Mourınho’nun aklı Berke’de

ALTAY Bayındır'ın sakatlığı ile kaleyi devralan ve başarılı bir grafik çizen Berke Özer'in talibi çıktı. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Rui Patricio'nun yanına genç ancak deneyimli bir ismi getirmeyi planlayan Roma, kontratı sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun takımının, Berke için sezon sonunu beklemeden transferi bitirmek istediği, genç kalecinin birçok kulübün dikkatini çektiği belirtildi. 2018 yazında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan milli kaleci, Westerlo'da iki sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Altay'ın sakatlanmasıyla as file bekçi oldu.