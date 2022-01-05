Nuri Şahin'den Valentin Rosier'e tepki! "Yakışmadı..."

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
Karşılaşmanın kupa seremonisinde Beşiktaş futbolcusu Valentin Rosier ve Amilton arasında tartışma çıktı.
Nuri Şahin'in açıklamaları şöyle:
"Bu işin içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Ben futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki… Hiçbir sıkıntı yok. Penaltı kaçmasına kızacak bir insan değilim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."
"Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Benim için kazanmaktan çok saygı önemlidir. Beşiktaş'a hiçbir şey söylemiyorum tabii ki ama bu Rosier kalitesinde bir futbolcuya yakışmadı."