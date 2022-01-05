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Giriş Tarihi: 6.1.2022 00:28 Son Güncelleme: 6.1.2022 00:54

Nuri Şahin'den Valentin Rosier'e tepki! "Yakışmadı..."

Nuri Şahin’den Valentin Rosier’e tepki! Yakışmadı...

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Karşılaşmanın kupa seremonisinde Beşiktaş futbolcusu Valentin Rosier ve Amilton arasında tartışma çıktı.

Çıkan olaylara dair konuşan Nuri Şahin, Rosier'e tepki gösterdi.

Nuri Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Bu işin içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Ben futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki… Hiçbir sıkıntı yok. Penaltı kaçmasına kızacak bir insan değilim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

"Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Benim için kazanmaktan çok saygı önemlidir. Beşiktaş'a hiçbir şey söylemiyorum tabii ki ama bu Rosier kalitesinde bir futbolcuya yakışmadı."

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Nuri Şahin'den Valentin Rosier'e tepki! "Yakışmadı..."
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