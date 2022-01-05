Nuri Şahin'den Valentin Rosier'e tepki! "Yakışmadı..."

Nuri Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Bu işin içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Ben futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki… Hiçbir sıkıntı yok. Penaltı kaçmasına kızacak bir insan değilim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."