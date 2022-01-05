Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pjanic’ten Juve’ye yeşil ışık
Giriş Tarihi: 5.1.2022

Pjanic’ten Juve’ye yeşil ışık

Pjanic’ten Juve’ye yeşil ışık

Beşiktaş’ın Barça’dan kiraladığı yıldız futbolcu, eski takımı Juventus’a dönmek istediğini söyledi. Türkiye hakkında da konuşurken, “İyi bir tempo ve tutkulu ortam var, lig gayet iyi” dedi

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Miralem Pjanic, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Tuttosport'a röportaj veren 31 yaşındaki Boşnak orta saha, "Beşiktaş güzel bir deneyim. İstanbul harika bir şehir. İyi bir tempo ve çok tutkulu ortamıyla ligi gayet iyi buldum. İtalya'ya kıyasla taktiklere daha az önem veriliyor ama teknik oyuncular var. Takım olarak şu ana kadar çok puan kaybettik ama hızla yukarılara tırmanmayı umuyoruz" dedi. "Türkiye'den Juventus için önerebileceğin bir oyuncu var mı?" sorusuna gülerek "Var, Miralem Pjanic… Şaka bir yana bazı iyi yetenekler var ama Juventus için oynamak kolay değil" yanıtını veren tecrübeli oyuncu, geri dönüş sinyalini de yaktı: "Ayrılmak benim için oldukça zordu ama bunu iki yıl önce Barcelona gibi inanılmaz bir kulüp için yaptım. Gelecekte Torino'ya dönüş mü? Olursa, iyi... Ama her durumda da Juventus'a her zaman en iyisini dileyeceğim."

KENAN KARAMAN'I GİRESUN İSTİYOR
KARTAL'IN sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı. Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak. Ardından Beşiktaş ve Giresunspor yönetimleri, transferin koşullarını görüşecek.

FİKRET ORMAN'IN 2019'DAKİ İBRASI İPTAL
BEŞIKTAŞ'TA 11 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen idari ve mali genel kuruldaki Fikret Orman yönetiminin ibra edilmesine dair karar iptal edildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2019/539 esas sayısı ile görülmekte olan davada; 'Beşiktaş JK Derneği'nin 11/05/2019 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali yönden ibra edildiklerine dair kararların iptaline ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına karar verilmiştir" denildi

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi!
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası
Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş
Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!
Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Fox TV'deki 'Maske Kimsin Sen?' programına çok sert tepki: Bu büyük bir skandaldır...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Eşine bunu yapan yandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pjanic’ten Juve’ye yeşil ışık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA