Pjanic’ten Juve’ye yeşil ışık

Beşiktaş’ın Barça’dan kiraladığı yıldız futbolcu, eski takımı Juventus’a dönmek istediğini söyledi. Türkiye hakkında da konuşurken, “İyi bir tempo ve tutkulu ortam var, lig gayet iyi” dedi
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Miralem Pjanic, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Tuttosport'a röportaj veren 31 yaşındaki Boşnak orta saha, "Beşiktaş güzel bir deneyim. İstanbul harika bir şehir. İyi bir tempo ve çok tutkulu ortamıyla ligi gayet iyi buldum. İtalya'ya kıyasla taktiklere daha azönem veriliyor ama teknik oyuncularvar. Takım olarak şu ana kadar çok puan kaybettik ama hızla yukarılara tırmanmayı umuyoruz" dedi. "Türkiye'den Juventus için önerebileceğinbir oyuncu var mı?" sorusuna gülerek "Var, Miralem Pjanic… Şakabir yana bazı iyi yetenekler var amaJuventus için oynamak kolay değil" yanıtını veren tecrübeli oyuncu, geri dönüş sinyalini de yaktı: "Ayrılmak benim için oldukça zordu ama bunu iki yıl önce Barcelona gibi inanılmaz bir kulüp için yaptım. GelecekteTorino'ya dönüş mü? Olursa, iyi...Ama her durumda da Juventus'a herzaman en iyisini dileyeceğim."
KENAN KARAMAN'I GİRESUN İSTİYOR KARTAL'IN sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı. Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçısonrası kararını açıklayacak. Ardından Beşiktaş ve Giresunspor yönetimleri, transferin koşullarını görüşecek.
FİKRET ORMAN'IN 2019'DAKİ İBRASI İPTAL
BEŞIKTAŞ'TA 11 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen idari ve mali genel kuruldaki Fikret Orman yönetiminin ibra edilmesine dair karar iptal edildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2019/539 esas sayısı ile görülmekte olan davada; 'Beşiktaş JK Derneği'nin 11/05/2019 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali yönden ibra edildiklerine dair kararların iptaline ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına karar verilmiştir" denildi