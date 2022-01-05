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Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:20 Son Güncelleme: 5.1.2022 10:21

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Rakip Yeni Malatyaspor...

AA
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Rakip Yeni Malatyaspor...

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek iç sahadaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıya sahasında ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 303 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Rakip Yeni Malatyaspor...
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