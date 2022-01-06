3. doz şart!

Açıklamada, “Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş kişilerin karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir” denildi
Tüm dünyada Kovid-19 vakalarının artması gözleri futbol karşılaşmalarına çevirmişti. Tribünlerin yeniden seyirciye kapatılıp,kapatılmayacağı, maçların ertelenipertelenmeyeceği tartışılırken, konuyla ilgili açıklama TFF'den geldi. Aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılmasının büyük önem taşıdığına yer verilen açıklamada taraftarlara şu hatırlatmave uyarıda bulunuldu:
14 GÜNLÜK BAĞIŞIKLIK SÜRESİ ARANMAYACAK
Karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini tamamlamış olan veya Kovid-19 hastalığını geçiripüzerinden 180 gün geçmemişolan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin statlara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. Hatırlatma aşılarını olmayanlarınmüsabakalara katılmalarımümkün olmayacaktır. 3. aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.