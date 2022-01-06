Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3. doz şart!
Giriş Tarihi: 6.1.2022

3. doz şart!

3. doz şart!

Açıklamada, “Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş kişilerin karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir” denildi

Tüm dünyada Kovid-19 vakalarının artması gözleri futbol karşılaşmalarına çevirmişti. Tribünlerin yeniden seyirciye kapatılıp, kapatılmayacağı, maçların ertelenip ertelenmeyeceği tartışılırken, konuyla ilgili açıklama TFF'den geldi. Aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılmasının büyük önem taşıdığına yer verilen açıklamada taraftarlara şu hatırlatma ve uyarıda bulunuldu:

14 GÜNLÜK BAĞIŞIKLIK SÜRESİ ARANMAYACAK
Karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini tamamlamış olan veya Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin statlara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. Hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Son dakika: Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! Boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu
Son dakika: Beşiktaş penaltılarda Süper Kupa'ya uzandı! İşte maçın golleri ve özeti...
Son dakika haberi: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 5 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Metro hattı için açılan çukurlar İBB tarafından toprakla kapatılıyor!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
Son dakika: Stokçulara para cezası artıyor! Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
3. doz şart!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA