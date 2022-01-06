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Giriş Tarihi: 6.1.2022 07:23

Beşiktaş'a Alman ekolü! Dünya devleri iş birliği yapıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a Alman ekolü! Dünya devleri iş birliği yapıyor

Dünyanın dev kulüpleri ve teknik direktörlerinin iş birliği yaptığı Alman veri analizi ve scouting şirketi Impect, yarın Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmek için İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş bilimsel yöntemleri daha fazla kullanmak için büyük bir adım atıyor. Dünya devi kulüplerle ve teknik adamlarla çalışan Impect veri analizi ve scouting şirketi yarın İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüşecek.

Eski Alman futbolcular Jens Hegeler ve Stefan Reinartz'ın kurduğu Impect, 2014 Dünya Kupası'nı kazandığı dönemde Joachim Löw'e analiz desteği veriyordu.

Şu an ise Julien Nagelsmann, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp ve Pochettino gibi hocalar haftalık olarak takım raporu, rakip analizi ve veri desteğini bu şirketten alıyor. Taraflar anlaşırsa Beşiktaş, performans ve fiziksel verilerin yanı sıra, rakip analizi, oyuncu keşfi gibi konularda Almanlar'dan destek alacak.

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Beşiktaş'a Alman ekolü! Dünya devleri iş birliği yapıyor
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