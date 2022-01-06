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Giriş Tarihi: 6.1.2022 16:03

Ed Woodward görevi bırakıyor

AA
Ed Woodward görevi bırakıyor

Premier Lig devi Manchester United'da başkan yardımcısı Ed Woodward, şubat ayında kulüpteki görevini bırakıyor.

Manchester temsilcisinden yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürüten Woodward'ın 1 Şubat'ta ayrılacağı ve yerine genel müdür Richard Arnold'ın geleceği kaydedildi. Arnold'un kulüpteki yeni unvanı üst yönetici (CEO) olacak.

Kupalarla dolu David Gill döneminin ardından göreve gelen Woodward, teknik direktör ve 1 milyar sterlinden fazla harcama yapılan transfer tercihlerinde çoğu zaman eleştirilerin odağında yer aldı.

Woodward döneminde David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United, birer kez UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Ed Woodward görevi bırakıyor
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