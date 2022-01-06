Edin Visca’nın Trabzonspor’daki forma numarası belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Edin Visca'nın Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada, "Eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Bordo mavili formayı ilk kez giyen Visca'nın fotoğrafları Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Edin Visca'nın forma numarası, "O artık bizden biri… Edin Vişça 18 numaralı formasıyla yuvamızda" mesajıyla duyuruldu.