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Giriş Tarihi: 6.1.2022 18:04 Son Güncelleme: 6.1.2022 18:09

Edin Visca'nın Trabzonspor'daki forma numarası belli oldu!

Edin Visca’nın Trabzonspor’daki forma numarası belli oldu!

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca’nın forma numarasının 18 olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Öte yandan 31 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente geldi. Hastanedeki kontrollerin ardından Visca'ya Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu gezdirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Edin Visca'nın Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada, "Eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Bordo mavili formayı ilk kez giyen Visca'nın fotoğrafları Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Edin Visca'nın forma numarası, "O artık bizden biri… Edin Vişça 18 numaralı formasıyla yuvamızda" mesajıyla duyuruldu.

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Edin Visca'nın Trabzonspor'daki forma numarası belli oldu!
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