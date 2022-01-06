Göztepe’den İrfan Can Eğribayat ve Soner Aydoğdu’yu göndermeyecek

İrfan Can için Galatasaray'ın, Soner için ise İttifak Holding Konyaspor'un devrede olduğu vurgulanırken, yönetimin iki futbolcuyu da devre arasında satmayacağı bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da İrfan Can ve Soner'in transferine vize vermediği açıklandı.