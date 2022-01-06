Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Heyecanlı ve istekliyim
Giriş Tarihi: 6.1.2022

Heyecanlı ve istekliyim

YUNUS EMRE SEL
Heyecanlı ve istekliyim

Bordo-mavililerin teklifini, “Yeni bir heyecan istiyorum” diyerek kabul eden Bosnalı futbolcu, hedefini de şöyle açıkladı: “Trabzonspor’la Şampiyonlar Ligi’nde oynamak”

Devre arasının flaş transferinde imzalar atıldı. Bir çok takımın istediği Medipol Başakşehir'in 31 yaşındaki Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusu, tercihini eski hocası Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'dan yana kullandı. Bordomavililerin 4 yıllık Visca hayali de mutlu sonla bitti. Trabzonspor ilk yaptığı 2.5 Euro'luk teklifini artırdı, şampiyonluk bonusu ve takas formüllerini de masaya koydu. Ancak 4.3 milyon Euro ve şampiyonluk bonusu Başakşehir için cazip bir noktaya ulaştı. Visca'nın da kendisini Türkiye'ye getiren Avcı ile tekrar çalışma isteği ve Göksel Gümüşdağ'a söylediği şu sözler transferde etkili oldu: "Başakşehir hayatımda inanılmaz bir yerde. Ama ben yeni bir heyecan istiyorum ve bunu Trabzon'da yaşamak arzusundayım."

YENİ BAŞKANLA KUPA KALDIRACAĞIM
Tecrübeli futbolcu, dün eski ve yeni başkanı ile basının karşısına çıkarken duygularını şöyle ifade etti: "Sayın Gümüşdağ benim için baba gibi. Transfere izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ahmet başkana da bu transferi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Trabzon'a çok heyecanlı ve istekli gidiyorum. Taraftarla yeniden bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Avcı, benim öğretmenim. İnşallah yeni başkanla kupa kaldıracağım. Benim görevim sahada."



EN ZORLANDIĞIM TRANSFER OLDU
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu 3.5 yıllık görev süresinde en çok zorlandığı transferlerden birini gerçekleştirdiğini belirtip şunları söyledi: "Hocamızın ve camiamızın çok istediği bir transferdi. Trabzonspor olarak ekonomik yapımız belli. Gelebileceğimiz en son noktaya gelip anlaştık. Visca ile de uygun şartlarda anlaştık, ücret anlamında çok yardımcı oldu. Son 1.5 yıldır çok sistemli programlı bir planlama yürütüyoruz. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek önümüzdeki 2-3 yılın planlamalarını yapıyoruz. Visca da bu anlamda bize katkılarda bulunacak."

2 ŞAMPİYONLUK, 3 KRALLIK
BAŞAKŞEHİR'LE 2013-14'te 1. Lig şampiyonluğu yaşarken 10 gol, 10 asistle oynadı. 2019- 20'deki Süper Lig şampiyonluğunda ise 13 gol, 13 asistle başroldeydi.
YILDIZ oyuncu, 2017-18'den 2019-20'ye kadar üst üste 3 sezon asist kralı olmayı başardı.
31 yaşındaki futbolcu, en iyi performansı 6 sezon hocalığını yapan Abdullah Avcı ile gerçekleştirdi. 209 maçta 62 gol atıp 64 asist kaydetti.
VISCA, bu sezon 9 asistle Sivasspor'dan Gradel ile zirvede.
KARİYERİNDE tek kırmızı kartını 2019-20 sezonunda G.Saray maçında çift sarıdan gördü.



2 AYDA 25 GÖRÜŞME BAŞAKŞEHİR
Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'un Visca transferini çok istediğini şu sözlerle anlattı: "Sayın Ağaoğlu ile 2 ayda 20-25 görüşme yaptık. Bu süreç, transferi ne kadar çok istediklerinin ve böyle sonuçlanmasının en büyük göstergesi."

BAŞAKŞEHİR'E 4.3 MİLYON
Trabzonspor, Başakşehir'e 4.3 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3 taksitte ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u verilecek. Oyuncunun alacağı ücret ise şöyle:

SABAH SPOR ADIM ADIM YAZDI
SABAH SPOR, Trabzonspor ile Başakşehir arasında yaşanan Visca pazarlığını okurlarına tüm detaylarıyla duyurmuştu. 25 Aralık'ta 'Visca Pazarlığı' başlığı ile transferde atılan ilk adımı veren SABAH Spor, Bosnalı oyuncunun menajerlerinin İstanbul'a gelişini 30 Aralık'ta sayfalarına taşıdı. 4 Ocak'ta ise "Visca adım adım Trabzonspor'a" başlığı ile rotayı belirledi.

İskender GÜNEN
Avcı'nın sistemine uygun
Visca'nın 11 yıla varan Türkiye macerasında geçmişe baktığımızda başarılarla dolu bir kariyeri olduğu gerçeği ortaya çıkar. Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşarken takıma verdiği katkı herkes tarafından bilinmekte. Abdullah Avcı ile Başakşehir'de geçirdiği süreler var. Teknik adam ve oyuncu arasındaki ilişki başarıda büyük önem taşır. Visca, Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği sisteme uygun bir isim. Bu yüzden Avcı, Visca'nın transferini ısrarcı bir şekilde istedi. Visca; bir kenar oyuncusunda olması gereken özelliklere sahip. İkili oyunlarda son derece etkin. Yaptığı asistler ve attığı gollere baktığımızda Trabzonspor'a önemli katkılar yapacağını düşünüyorum.

Ömer ÜRÜNDÜL
Hep sahada güçlüydü!
Trabzonspor'un genel transfer politikası bence İstanbul'un 'Büyükleri'ne örnek olmalı. Şöyle bu seneye bakıyorum. Danimarkalı santrfor Cornelius, çok önemli bir orta saha olan Hamsik, yine çok iyi bir ön libero olan Yunan Siopis ve de bana göre Beşiktaş'ın elinden kaçırdığı Dorukhan… Şimdi de en son bomba Edin Visca… Bosna Hersekli yıldız hem iyi bir kanat forveti hem golcü hem de asistçi… Her şeyden de önemlisi bir profesyonel. İstanbul kulüplerinde olan yabancıların yüzde 90'ı kendilerine bakmazken Visca çok az sakatlandı, her zaman da sahada fizik olarak güçlüydü. Artık Trabzonspor her yönüyle güçlü bir takım oldu. Zaten arayı açmıştı, artık tutmak daha da zorlaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Son dakika: Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! Boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu
Son dakika haberi: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 5 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Beşiktaş penaltılarda Süper Kupa'ya uzandı! İşte maçın golleri ve özeti...
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
Son dakika: Stokçulara para cezası artıyor! Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
Metro hattı için açılan çukurlar İBB tarafından toprakla kapatılıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Heyecanlı ve istekliyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA