Heyecanlı ve istekliyim

Bordo-mavililerin teklifini, “Yeni bir heyecan istiyorum” diyerek kabul eden Bosnalı futbolcu, hedefini de şöyle açıkladı: “Trabzonspor’la Şampiyonlar Ligi’nde oynamak”
Devre arasının flaş transferinde imzalar atıldı. Bir çok takımın istediği Medipol Başakşehir'in 31 yaşındaki BosnaHersekli sağ kanat oyuncusu,tercihini eski hocasıAbdullah Avcı'nın çalıştırdığıTrabzonspor'danyana kullandı. Bordomavililerin 4 yıllık Visca hayali de mutlu sonla bitti. Trabzonspor ilk yaptığı 2.5 Euro'luk teklifini artırdı, şampiyonluk bonusu ve takas formüllerini de masaya koydu. Ancak 4.3 milyon Euro ve şampiyonluk bonusu Başakşehir için cazip bir noktaya ulaştı. Visca'nın da kendisini Türkiye'ye getiren Avcı ile tekrar çalışma isteği ve Göksel Gümüşdağ'a söylediği şu sözler transferde etkili oldu: "Başakşehirhayatımda inanılmazbir yerde. Ama ben yenibir heyecan istiyorum vebunu Trabzon'da yaşamakarzusundayım."
YENİ BAŞKANLA KUPA KALDIRACAĞIM
Tecrübeli futbolcu, dün eski ve yeni başkanı ile basının karşısına çıkarken duygularını şöyle ifade etti: "Sayın Gümüşdağ benim için baba gibi. Transfere izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ahmet başkana da bu transferi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Trabzon'açok heyecanlı ve istekligidiyorum. Taraftarlayeniden bir şampiyonlukyaşamak istiyorum.Şampiyonlar Ligi'nde oynamakistiyorum. Avcı, benim öğretmenim. İnşallahyeni başkanla kupakaldıracağım. Benim görevimsahada."
EN ZORLANDIĞIM TRANSFER OLDU TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu 3.5 yıllık görev süresinde en çok zorlandığı transferlerden birini gerçekleştirdiğini belirtip şunları söyledi: "Hocamızın ve camiamızın çok istediği bir transferdi. Trabzonspor olarak ekonomik yapımız belli. Gelebileceğimiz en son noktaya gelip anlaştık. Viscaile de uygun şartlarda anlaştık, ücret anlamındaçok yardımcı oldu. Son 1.5 yıldır çok sistemli programlı bir planlama yürütüyoruz. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek önümüzdeki 2-3 yılın planlamalarını yapıyoruz. Visca da bu anlamda bize katkılarda bulunacak."
2 ŞAMPİYONLUK, 3 KRALLIK
BAŞAKŞEHİR'LE 2013-14'te 1. Lig şampiyonluğu yaşarken 10 gol, 10 asistle oynadı. 2019- 20'deki Süper Lig şampiyonluğunda ise 13 gol, 13 asistle başroldeydi.
YILDIZ oyuncu, 2017-18'den 2019-20'ye kadar üst üste 3 sezon asist kralı olmayı başardı.
31 yaşındaki futbolcu, en iyi performansı 6 sezon hocalığını yapan Abdullah Avcı ile gerçekleştirdi. 209 maçta 62 gol atıp 64 asist kaydetti.
VISCA, bu sezon 9 asistle Sivasspor'dan Gradel ile zirvede.
KARİYERİNDE tek kırmızı kartını 2019-20 sezonunda G.Saray maçında çift sarıdan gördü.
2 AYDA 25 GÖRÜŞME BAŞAKŞEHİR
Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'un Visca transferini çok istediğini şu sözlerle anlattı: "Sayın Ağaoğlu ile 2 ayda 20-25 görüşme yaptık. Bu süreç, transferi ne kadar çok istediklerinin ve böyle sonuçlanmasının en büyük göstergesi."
BAŞAKŞEHİR'E 4.3 MİLYON
Trabzonspor, Başakşehir'e 4.3 milyonEuro'luk bonservis bedelini 3taksitte ödeyecek. Menajerlik hizmetbedeli olarak olarak futbolcuya ödenecekyıllık ücretin yüzde 10'u verilecek.Oyuncunun alacağı ücret ise şöyle:
SABAH SPOR ADIM ADIM YAZDI
SABAH SPOR, Trabzonspor ile Başakşehir arasında yaşanan Visca pazarlığını okurlarına tüm detaylarıyla duyurmuştu. 25 Aralık'ta 'ViscaPazarlığı' başlığı ile transferde atılan ilk adımı veren SABAH Spor, Bosnalı oyuncunun menajerlerininİstanbul'a gelişini 30 Aralık'ta sayfalarına taşıdı. 4 Ocak'ta ise "Visca adım adımTrabzonspor'a" başlığı ile rotayı belirledi.
İskender GÜNEN
Avcı'nın sistemine uygun Visca'nın 11 yıla varan Türkiye macerasında geçmişe baktığımızda başarılarla dolu bir kariyeri olduğu gerçeği ortaya çıkar. Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşarken takıma verdiği katkı herkes tarafından bilinmekte. Abdullah Avcı ile Başakşehir'de geçirdiği süreler var. Teknik adam ve oyuncu arasındaki ilişki başarıda büyük önem taşır. Visca, Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği sisteme uygun bir isim. Bu yüzden Avcı, Visca'nın transferini ısrarcı bir şekilde istedi. Visca; birkenar oyuncusunda olması gereken özellikleresahip. İkili oyunlarda son derece etkin.Yaptığı asistler ve attığı gollere baktığımızdaTrabzonspor'a önemli katkılaryapacağını düşünüyorum.
Ömer ÜRÜNDÜL
Hep sahada güçlüydü! Trabzonspor'un genel transfer politikası bence İstanbul'un'Büyükleri'ne örnek olmalı. Şöyle bu seneyebakıyorum. Danimarkalı santrfor Cornelius, çok önemli birorta saha olan Hamsik, yine çok iyi bir ön libero olan YunanSiopis ve de bana göre Beşiktaş'ın elinden kaçırdığı Dorukhan…Şimdi de en son bomba Edin Visca… Bosna Hersekli yıldızhem iyi bir kanat forveti hem golcü hem de asistçi… Her şeydende önemlisi bir profesyonel. İstanbul kulüplerinde olanyabancıların yüzde 90'ı kendilerine bakmazken Viscaçok az sakatlandı, her zaman da sahada fizikolarak güçlüydü. Artık Trabzonspor her yönüylegüçlü bir takım oldu. Zaten arayı açmıştı,artık tutmak daha da zorlaşacak.