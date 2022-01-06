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Giriş Tarihi: 7.1.2022 01:42

Juventus ile Napoli yenişemedi!

AA
Juventus ile Napoli yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus ile Napoli 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Federico Chiesa atarken Konuk ekibin golünü ise Dries Mertens kaydetti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki takım karşılaştı. Konuk Napoli, 23. dakikada Dries Mertens ile öne geçti: 0-1. Ev sahibi Juventus, ikinci yarının 54. dakikasında Federico Chiesa ile beraberlik golünü buldu: 1-1. Başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Napoli, puanını 40'a çıkarırken, 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus ise puanını 35 yaptı ve 5. sırada kaldı.Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Milan da konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, puanını 45'e çıkardı. Milan, bir maçı eksik olan lider Inter'in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

20. haftada oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Sassuolo-Genoa: 1-1, Spezia-Hellas Verona: 1-2, Lazio-Empoli: 3-3 ve Sampdoria-Cagliari: 1-2.

Serie A'nın 20. haftasında bugün yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamadı.

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Juventus ile Napoli yenişemedi!
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