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Giriş Tarihi: 6.1.2022 19:14 Son Güncelleme: 6.1.2022 19:24

Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i transfer etti!

İHA
Kayserispor, Hellas Verona’dan Mert Çetin’i transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'i transfer etti.

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz hafta Bertolacci ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bugün de İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile söz kesti. İtalya Seri A takımlarından Hellas Verona takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncu önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık olarak anlaşma yapılacak olan 190 cm boyundaki Mert Çetin, İtalya'da son 3 sezonda 14 lig maçında 723 dakika oyunda kaldı. Mert Çetin bu sezon Verona forması ile 2 maçta 46 dakika forma giydi.

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Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i transfer etti!
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