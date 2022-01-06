Kupa cana can Katar

ATV’nin futbolseverlerle buluşturduğu karşılaşmada korakor bir mücadele vardı. Siyah-beyazlı takımı öne geçiren Atiba, ters vuruşla skora denge getirdi. Normal süre ve uzatmalar 1-1 biterken penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş mutlu sona ulaştı
Süper Kupa için sahaya çıkan iki ekibin karşılaşmasında ilk devre dengede giden bir mücadele oldu. Beşiktaş'ta hücumdaki Larin, Batshuayi ve Kenan üçlüsünün yapamadığını kaptan Atiba yaptı ve takımı adına rakip kaleyibulan ilk isabetli şutta Kartal'ıöne geçirdi. Batshuayi'ye hazırlanan fırsatlar ise karşılık bulmadı. Antalyaspor, ikinci yarıda ipleri ele alan taraf oldu. Eren-Mukairu değişikliği daha önde oynayan ve hücumu düşünen Antalyaspor'a karşı Beşiktaş'ın hızlı ataklarla gol arayışı vardı. Larin ve Batshuayi yinegol kaçırma yarışına girince Akdeniz ekibi maça iyice tutunmaya başladı. Daha fazla Beşiktaş yarı sahasında geçen oyun sonrası Antalyaspor golü buldu ve 90 dakika 1-1 sonuçlandı. Uzatmaların ilk devresinde Beşiktaş, ikinci devresinde ise Antalyaspor baskılı oynayan taraftı ancak hücumcuların etkisiz kaldığı gecede başka gol çıkmadı ve penaltılarda Beşiktaş güldü.
PENALTISAVAR ERSİN
Bu sezon Galatasaray derbisinde Mohamed'in, Göztepe maçında ise Soner'in penaltı atışını kurtaran Ersin Destanoğlu, dün akşam da Mustafa Erdilman'ın vuruşunu çıkarmayı başararak kazanılan kupada büyük pay sahibi oldu. Genç kaleci geçen sezon da Kasımpaşalı Thelin'e penaltıdan gol izni vermemişti.
1 MILYON DOLAR KASADA Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, 1 milyon dolar para ödülünü kasasına koydu. Antalyaspor ise 500 bin dolar aldı.
ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
F.BAHÇE'YI SOLLADI
Beşiktaş, dün elde ettiği zaferle toplam kupa sayısını 35'e çıkardı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi (34) geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray, 56 kupa ile ilk sırada yer alırken 24 kupası olan Trabzonspor 4.'lükte bulunuyor.