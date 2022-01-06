Kuzey rüzgarı

Ola Solbakken için yönetimle görüşen menajerler, Emil Konradsen Ceide’yi de sarı-kırmızlıların gündemine soktu. İstanbul’a maç izlemeye gelen Linnes de iki oyuncu için olumlu görüş bildirdi
Sezon başında bonservisine 7 milyon Euro ödenen Danimarkalı stoper Nelsson, G.Saray'ın 11 transfer içinde en fazla verim aldığı isim oldu. 23 yaşındaki oyuncudaki gelişimi dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Kuzey ülkelerinden transfere devam edecek. Listenin üst sıralarınada Norveç'te formagiyen hücum oyuncuları Ola Solbakkenve Ceide yazıldı. Bodo-Glimt'le yıl sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Solbakken'in menajeri bir aydır İstanbul'da Galatasaray ile görüşüyor.
CEİDE'NİN FUTBOL STİLİ KEREM'E BENZİYOR İtalya'dan teklifler alan 23 yaşındaki Norveçli sağ açık, Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Solbakken için G.Saray'lagörüşen menajerler, Rosenborg'danCeide'yi de sarı-kırmızılılarıngündemine soktu. 2001 doğumlu Norveçli sol açık, stiliyle Kerem Aktürkoğlu'nu anımsatıyor. G.Saray ocak ayında oyuncu satışı yaptığı takdirde, gelen parayı Norveçli genç yeteneklere harcamayı planlıyor. Bir süre önce İstanbul'a maç izlemeye gelen eski G.Saraylı futbolcu Linnes'in hem Solbakken hem de Ceide için olumlu görüş verdiği öğrenildi.
GUARDİOLA AÇIKLAMASI! G.Saray yöneticisi Işıtan Gün, "Başkan Elmas'ın talimatıyla Guardiola'nın yardımcısını, Fatih Terim'in yardımcısı yapmak için görüştük" dedi
G.SARAY'DA son günlerde hakkında Fatih Terim'i istemediği yönünde haberler çıkan yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün, Spor Gecesi Digital YouTube kanalına konuştu. İşte açıklamaları: "Pep Guardiola'nın yardımcısıyla Başkan Burak Elmas'ın talimatı doğrultusunda görüştük. Guardiola'nın yardımcısını, Fatih Terim'in yardımcısı yapmak için görüştüm. Sayın Başkanımız da Guardiola ile bizzat görüştü. Başkanımıza sürekli, 'Fatih hoca ile devam etmeliyiz' diyorum, çıkan haberleri hayretle karşılıyorum."
IŞIK'A GÜN DOĞDU!
GIRESUNSPOR maçı ile sezonun ikinci yarısına başlayacak Galatasaray'da eksiklerin çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sakat Muslera ve Diagne, Afrika Kupası'na giden Mohamed ve Feghouli'ye, Koronavirüs'e yakalanan Van Aanholt, Alpaslan ve Fatih eklendi. Marcao ve Kerem de kart cezalısı. 9 oyuncusundan yoksun G.Saray'da Sacha Boey ve Arda Turan ise hazır değil. Giresunspor maçında 20 yaşındakiIşık Kaan Arslan'a stoperde görevvermeye hazırlanan Fatih Terim, ilk 11'i kurmakta zorlanıyor.