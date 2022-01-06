Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kuzey rüzgarı
Giriş Tarihi: 6.1.2022

Kuzey rüzgarı

MEHMET ÖZCAN
Kuzey rüzgarı

Ola Solbakken için yönetimle görüşen menajerler, Emil Konradsen Ceide’yi de sarı-kırmızlıların gündemine soktu. İstanbul’a maç izlemeye gelen Linnes de iki oyuncu için olumlu görüş bildirdi

Sezon başında bonservisine 7 milyon Euro ödenen Danimarkalı stoper Nelsson, G.Saray'ın 11 transfer içinde en fazla verim aldığı isim oldu. 23 yaşındaki oyuncudaki gelişimi dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Kuzey ülkelerinden transfere devam edecek. Listenin üst sıralarına da Norveç'te forma giyen hücum oyuncuları Ola Solbakken ve Ceide yazıldı. Bodo-Glimt'le yıl sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Solbakken'in menajeri bir aydır İstanbul'da Galatasaray ile görüşüyor.

CEİDE'NİN FUTBOL STİLİ KEREM'E BENZİYOR
İtalya'dan teklifler alan 23 yaşındaki Norveçli sağ açık, Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Solbakken için G.Saray'la görüşen menajerler, Rosenborg'dan Ceide'yi de sarı-kırmızılıların gündemine soktu. 2001 doğumlu Norveçli sol açık, stiliyle Kerem Aktürkoğlu'nu anımsatıyor. G.Saray ocak ayında oyuncu satışı yaptığı takdirde, gelen parayı Norveçli genç yeteneklere harcamayı planlıyor. Bir süre önce İstanbul'a maç izlemeye gelen eski G.Saraylı futbolcu Linnes'in hem Solbakken hem de Ceide için olumlu görüş verdiği öğrenildi.

GUARDİOLA AÇIKLAMASI!
G.Saray yöneticisi Işıtan Gün, "Başkan Elmas'ın talimatıyla Guardiola'nın yardımcısını, Fatih Terim'in yardımcısı yapmak için görüştük" dedi
G.SARAY'DA son günlerde hakkında Fatih Terim'i istemediği yönünde haberler çıkan yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün, Spor Gecesi Digital YouTube kanalına konuştu. İşte açıklamaları: "Pep Guardiola'nın yardımcısıyla Başkan Burak Elmas'ın talimatı doğrultusunda görüştük. Guardiola'nın yardımcısını, Fatih Terim'in yardımcısı yapmak için görüştüm. Sayın Başkanımız da Guardiola ile bizzat görüştü. Başkanımıza sürekli, 'Fatih hoca ile devam etmeliyiz' diyorum, çıkan haberleri hayretle karşılıyorum."

IŞIK'A GÜN DOĞDU!
GIRESUNSPOR maçı ile sezonun ikinci yarısına başlayacak Galatasaray'da eksiklerin çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sakat Muslera ve Diagne, Afrika Kupası'na giden Mohamed ve Feghouli'ye, Koronavirüs'e yakalanan Van Aanholt, Alpaslan ve Fatih eklendi. Marcao ve Kerem de kart cezalısı. 9 oyuncusundan yoksun G.Saray'da Sacha Boey ve Arda Turan ise hazır değil. Giresunspor maçında 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan'a stoperde görev vermeye hazırlanan Fatih Terim, ilk 11'i kurmakta zorlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Son dakika: Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! Boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu
Son dakika haberi: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 5 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Beşiktaş penaltılarda Süper Kupa'ya uzandı! İşte maçın golleri ve özeti...
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
Son dakika: Stokçulara para cezası artıyor! Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
Metro hattı için açılan çukurlar İBB tarafından toprakla kapatılıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey rüzgarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA