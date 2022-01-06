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Giriş Tarihi: 6.1.2022 17:32 Son Güncelleme: 6.1.2022 18:31

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 6'ya yükseldi

Galatasaray’da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 6’ya yükseldi

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve futbolculardan Taylan Antalyalı'nın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda daha önce Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt'un testleri pozitif çıkmıştı. Böylelikle Galatasaray'da vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır"

Sarı-kırmızılılarda daha önce Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt'un testleri pozitif çıkmıştı. Böylelikle Galatasaray'da vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Cumartesi günü sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

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Galatasaray'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 6'ya yükseldi
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