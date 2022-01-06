Galatasaray’da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 6’ya yükseldi

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır"