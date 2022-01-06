Galatasaray’da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 6’ya yükseldi

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır"
Sarı-kırmızılılarda daha önce Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt'un testleri pozitif çıkmıştı. Böylelikle Galatasaray'da vaka sayısı 6'ya yükseldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Cumartesi günü sahasında Giresunspor'u konuk edecek.